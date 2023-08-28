Понедельник, 28 Августа 2023 16:03

АрмИнфо. У резиденции президента Арцаха произошел инцидент со стрельбой.

Согласно сообщению МВД НКР, 28 августа в 03:05 в направлении резиденции президента Республики Арцах на улице 20 февраля в Степанакерте произошло вооруженное нападение.

"Выехавшая на место происшествия оперативная группа Степанакертского городского управления полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий арестовала двух граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, жители Степанакерта Т.Х. (1983 г.р.) и А. А. (1981 г.р.).

Полицейские установили, что около 03:00 ночи последние по предварительному согласию и в состоянии алкогольного опьянения явились в резиденцию президента и обстреляли здание и сотрудников службы безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении МВД Арцаха.