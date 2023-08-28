Понедельник, 28 Августа 2023 16:00

АрмИнфо. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала восстановить свободное передвижение по Кашатагскому (Лачинскому) коридору и обеспечить быструю и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и правами человека его населения после блокирования дороги, проходящей через Лачинский коридор с декабря 2022 года. Я повторяю призыв, с которым я тогда выступила, а именно, восстановить свободное передвижение по этой дороге", - заявила Дунья Миятович.

В этом ключе она подчеркнула, что несмотря на её призывы и призывы многих других международных заинтересованных сторон, гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека в этом районе еще больше ухудшились, особенно затронув наиболее уязвимые слои населения, из-за длительного нарушения передвижения людей и доступа к продовольствию и неотложной медицинской помощи.

"Международный комитет Красного Креста (МККК), который на данный момент является единственной международной гуманитарной организацией, действующей в коридоре, указал, что население сталкивается с нехваткой жизненно важных лекарств и предметов первой необходимости.

Соответствующие заинтересованные стороны должны немедленно найти решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения очень опасной ситуации, с которой сталкивается местное население, и гарантировать безопасный и свободный проход тем, кто оказывает гуманитарную помощь, и тем, кто обеспечивает защиту прав человека. Как указано в моем Меморандуме от 2021 года, Армения и Азербайджан должны приложить усилия для продвижения вперед по пути к примирению и обеспечению прочного мира для всех людей.

Я подтверждаю свою приверженность и готовность взаимодействовать со всеми соответствующими собеседниками и поехать в Нагорный Карабах, чтобы помочь в преодолении существующих проблем с правами человека", - говорится в заявлении комиссара по правам человека.