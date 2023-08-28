Понедельник, 28 Августа 2023 14:37

АрмИнфо. Уже второй гражданин Арцаха похищен вражескими силами на незаконном КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

Как сообщает Инфоцентр НКР, сегодня, 28 августа, на незаконном КПП в Кашатагском коридоре, азербайджанская сторона похитила Алена Нельсоновчиа Саркисяна 2001 года рождения, который направлялся в Армению из Арцаха в сопровождении российских миротворцев.

"Достоверной информации о причинах похищения пока нет. Ален Саргсян - студент, который собирался в Ереване продолжить обучение.

Азербайджан продолжает свою политику геноцида в отношении народа Арцаха, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права. Подробности инцидента будут опубликованы позже", - говорится в сообщении Инфоцентра.

Напомним, что 29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях.