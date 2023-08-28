Понедельник, 28 Августа 2023 14:04

АрмИнфо. Представители Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии приглашены в качестве наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые пройдут в Беларуси 1-6 сентября. Об этом 28 августа в ходе телемоста заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Монголии", - сказал он.

Вместе с тем он сообщил, что на предстоящих учениях ОДКБ будет сделан акцент на применении беспилотников и мерах по борьбе с ними. Он также ответил утвердительно на вопрос о применении боевого опыта, полученного в ходе СВО на Украине в учениях ОДКБ. "Будет ли применяться опыт, да, безусловно", - сказал он.

На уточнение, будут ли вступать в ОДКБ другие государства, Сидоров отметил, что это покажет время. "В ОДКБ существует механизм участия наблюдателей и партнеров, который предоставляет как права, так и обязанности. Кроме того, открыт и механизм членства в Организации. Государство имеет право подать заявку, которая будет рассмотрена. Мы сейчас эту тему не обсуждаем. В настоящее время в ОДКБ входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кто будет вступать, кто не будет вступать в ОДКБ - время покажет", - сказал Анатолий Сидоров.

Отметим, что 1-6 сентября на территории Беларуси пройдет совместное оперативно- стратегическое учение "Боевое братство-2023". В учениях будут принимать участие Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, силы и средства разведки вооруженных сил государств - членов ОДКБ, силы материально-технического обеспечения войск ОДКБ, а также совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

Как рассказал Сидоров, в учениях будет задействовано около 2500 военнослужащих личного состава сил ОДКБ и около 500 единиц военной техники.