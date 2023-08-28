Понедельник, 28 Августа 2023 14:02

АрмИнфо. Сотрудники кинологического отдела Комитета госдоходов (КГД) обнаружили партию наркотического вещества - 1170 граммов гашиша в посылке из США.

В результате мероприятия <Контролируемая поставка и закупка> был задержан гражданин РА А.К. возле своего дома в административном районе Малация-Себастия.

В результате личного досмотра у гражданина было обнаружено вещество, похожее на наркотик <опиум>, и белая порошковая масса, содержащая психоактивное вещество.

Гражданин доставлен в главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении.