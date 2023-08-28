Понедельник, 28 Августа 2023 13:54

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян с двухдневным визитом находится в Словении.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, цель визита - участие в Стратегическом форуме в г. Блед, который в этом году проходит под названием "Солидарность ради глобальной безопасности", и выступит в рамках панельной дискуссии "Новые архитекторы безопасности: кто?".

В рамках визита глава МИД Армении посетил реабилитационный центр "Дебели Ртич".

В сопровождении государственного секретаря МИД Словении Самуэля Збогара Мирзоян ознакомился с деятельностью центра, инициативами и программой, предусмотренной для армянских детей. Также присутствовали посол Австрии в Словении и представитель Словенского Красного Креста.

В рамках программы, реализуемой при поддержке словенской организации "Содействие человеческой безопасности" (ITF), Министерства иностранных и европейских дел Словении и постоянного представительства Австрии в ОБСЕ, центр с 26 августа по 3 сентября принимает у себя 17 детей из приграничных общин Армении.

Программа реализуется в продолжение проекта реализованного центром осенью 2022 года "Психолого-социальная реабилитация детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе", в результате которой 11 детей прошли программу медицинской реабилитации.