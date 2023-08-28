Понедельник, 28 Августа 2023 12:35

АрмИнфо. Вражеские силы держат под интенсивным огнем армяно-американский завод, строящийся в Ерасхе.

Как сообщает компания GTB Steel, в последние дни азербайджанская сторона вела интенсивный огонь в направлении строящегося в Ерасхе промышленного завода.

"Сообщаем вам, что в последние дни, с 25 по 27 августа, азербайджанские ВС произвели беспрецедентное количество выстрелов в направлении строящегося завода в Ерасхе, в том числе по жилым помещениям рабочих. Было произведено более 60 выстрелов", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что это не первый случай, когда ВС АР обстреливают завод. Ранее, в результате вражеских действий пострадало двое рабочих из Индии, которые принимали участие в строительстве завода.