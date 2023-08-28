Понедельник, 28 Августа 2023 12:34

АрмИнфо.Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-полковник Александр Ленцов отозван в Москву.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Ленцова на этой должности сменит генерал-майор Кирилл Кулаков.

В официальных источниках подтвердить достоверность данного сообщения на момент публикации информации не удалось.

Напомним, что генерал-полковник Александр Ленцов, был назначен командующим РМК в Нагорном Карабахе 26 апреля, после того, как азербайджанцы установили незаконный контрольно-пропускной пункт в Кашатагском (Лачинском) коридоре. До этого Ленцов занимал должность заместителя командующего сухопутными войсками ВС РФ.