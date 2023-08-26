Суббота, 26 Августа 2023 15:58

АрмИнфо. Миру сегодня очень не хватает таких людей как Эли Визель ( один из самых известных людей, переживших Холокост, всемирно известный писатель и защитник прав человека - ред.). Об этом на своей странице в Фейсбук написал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.

Армянский дипломат напомнил, что в своей речи на вручении Нобелевской премии мира в 1986 году Эли Визель, размышляя о своем стремлении постоянно свидетельствовать о себе, молодом человеке, которого отправили умирать в Освенцим и Бухенвальд, в частности, сказал:

"А потом я объясняю ему, насколько мы были наивны, что мир знал и хранил молчание. И именно поэтому, я поклялся никогда не молчать, где бы люди ни терпели страдания и унижения. Мы должны принять чью-либо сторону. Нейтралитет помогает угнетателю, а не жертве. Молчание поощряет мучителя, а не мучимого. Иногда нам приходится вмешиваться. Когда человеческие жизни находятся под угрозой, когда человеческое достоинство находится под угрозой, национальные границы и чувствительность теряют значение. Где бы мужчины и женщины не подвергались преследованиям из-за их расы, религии или политических взглядов, это место должно - в этот момент - стать центром вселенной".

Очевидно, продолжил Мкртчян, что миру сейчас не хватает таких людей, как Эли Визель. "Он был убежденным сторонником признания Геноцида армян, и если бы он был сегодня с нами, несомненно, он бы вступился за права армян в Нагорном Карабахе, поскольку их жизнь и достоинство находятся под угрозой, особенно с 2020 года", - резюмировал посол Армении.

Отметим, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.