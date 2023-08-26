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АрмИнфо. Армен Автандилян покинул пост начальника Службы призыва и мобилизационного пополнения Минобороны РА. Соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян. Указ опубликован на сайте главы государства.
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|Армен Автандилян покинул пост начальника Службы призыва и мобилизационного пополнения Минобороны РА
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Азербайджана прибыл в Лачин
|Посол Франции имеет полное понимание задач, стоящих сегодня перед Арменией
|Представители омбудсмена АР посетили армянского военнопленного Гагика Восканяна
|Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении - Посол ИРИ
|К 100-летию Эдуарда Асадова в Ереване состоится моноспектакль АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем
|Секретарь Совбеза Армении едет в Индию
|Анджей Каспршик посетил Корнидзор
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|Профессор Хуан Мендес: Населению Нагорного Карабаха грозит серьёзный физический или моральный вред
|Франция готовится представить в Совбез ООН проект резолюции по Арцаху
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|Сотрудник МЦ <Сурб Григор Лусаворич> обвиняется в мошенничество, совершенное в особо крупном размере
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Даниэл Даниелян назначен замминистра образования, науки, культуры и спрота Армении
|Армения предоставит Арцаху допкредит с целью смягчения социальной напряженности
|Зять Сержа Саргсяна - Микаэл Минасян обвиняется в отмывании денег
|Константин Затулин: запрет на въезд российских чиновников в Армению возмутителен
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
|Вице-премьер Армении представил послу Франции гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Общество Красного Полумесяца Азербайджана нарушает принцип нейтралитета - заявление АОКК
|Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору: Премьер РА
|Глава МИД Бельгии оказалась в немилости у президента Азербайджана
|Лачинский коридор планируют открыть в одностороннем порядке - Пашинян поделился дошедшей до него информацией
|Степанакерт о встрече в Барде: Любая встреча на территории Азербайджана содержит большие риски
|Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в Армению лиц
|Вражеские силы вновь обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Макрон: Франция продолжит усилия по получению гуманитарного доступа в Нагорный Карабах
|ANCA усиливает давление на администрацию Байдена с целью прорвать блокаду Арцаха
|Татоян: Власти Азербайджана усилили свою враждебность по отношению к Армянской Апостольской Святой Церкви
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|Международное общество эндокринологии призвало предпринять шаги для спасения жизней в заблокированном Арцахе
|США опровергают слухи о воспрепятствовании принятию резолюции по ситуации в Нагорном Карабахе в Совбезе ООН
|Вице-мэр: я и вся моя команда на время проведения выборов в Совет старейшин Еревана взяли отпуска
|В Степанакерте опровергают информацию о проведении 22 августа президентом Арцаха заседания Совбеза страны
|Левон Тер-Петросян и Гагик Царукян обсудили ситуацию в блокадном Арцахе и текущие проблемы Армении
|В Степанакерте ответили Хикмету Гаджиеву
|Люксембург призывает Азербайджан гарантировать безопасность и свободу передвижения по Кашатагскому коридору
|Адам Шифф глубоко обеспокоен в связи с угрозой нового геноцида армян
|Источник: Шарль Мишель призывает как можно скорее провести диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом
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|Багери Гасанову: Присутствие иностранцев в регионе вызовет напряженность и конфликты
|Глава САР: Политика, проводимая армянскими властями в отношении Диаспоры очень слаба
|Дело проходящего по кокаиновому делу Миграна Погосяна "обогатили" новыми эпизодами
|Эксперт рассказал о новых видах мошенничества, которые наблюдаются в сети пользователей сайта list.am
|В Ереване состоится концерт под открытым небом Горана Бреговича
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|Сотрудниками СНБ РА предотвращен случай контрабандного ввоза из Ирана крупной партии наркотиков
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|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа в Гегаркунике
|В Ереване установили памятник Карену Демирчяну
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