Пятница, 25 Августа 2023 21:11

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр поздравил посла со вступлением в должность и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-французского сотрудничества.

Никол Пашинян подчеркнул факт особых отношений между двумя странами, добавив, что правительство Армении заинтересовано в расширении сотрудничества в различных сферах.

Оливье Декотиньи отметил, что приложит все усилия, чтобы способствовать углублению и без того прочных армяно-французских связей.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством между Арменией и Францией, привлечением французских компаний на армянский рынок, текущие инвестиционные программы.

Стороны обсудили углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Была подчеркнута прямая реакция международных партнёров на шаги Азербайджана.

Состоялся обмен мыслями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.