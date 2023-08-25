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 Пятница, 25 Августа 2023 21:09

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 67, 69, 71 на улице Андраника, 24, 26 на улице Свачяна, 14, 16 на улице Асратяна;

11:00-17:00  жилые дома 36, 40 на улице Московяна, 4 на улице Саряна, 2 на пр. Баграмяна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 1 на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилые дома 20, 38 на улице А. Тиграняна, жилой дом 2/5 на улице В. Папазяна, частные дома 1-356 в кв. “Шрджанцик Тоннель”; жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта; жилые дома 15-56/6 на улице Улнеци;

 

в Араратской области:

10:00-13:00   частично села Ерасх, Нор Кянк, Вардашат, Урцаландж; села Покр Веди, Таперакан, Сисаван, Ванашен, Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян”;

10:00-15:00   частично улица Шаумяна в городе Арарат; частично поселок Воску Корзман фабрика;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

12:00-14:00  частично села Мхчян и Мргавет;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 село Орбатех;

 

в Котайкской области:

10:30-16:30   села Какавадзор, Агавнадзор, Мармарик, Меградзор, Дзорак, Артавазд, Пюник, Анкаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00- 17:00   кварталы “Банаван”, “Маяк”, фармацевтический завод, рестораны “Астафян Холл”, “Палермо Холл” в Джрвеже; частично село Маяковский;

 

в Тавушской области:

12:00-15:00   Тбилисское шоссе, частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Орджоникидзе в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10:00-16:00  кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельса”, “Пирюзян” в городе Алаверди; село Дзилиза.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

 

 

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 3, 5, 7, 9 на улице Бакунца, жилые дома 8 на 1-ом переулке улицы Бакунца, 1, 2 на 2-ом переулке, ясли-детский сад N109 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 13, 15 на улице Андраника, 28, 30, 32, 34, 36 на улице Оганова, абоненты-жильцы жилых домов 1-6 в кв. “Лукашин”;

11:00-16:00   частные дома 1-24 на 3-ей улице; 1-21 на 5-ой улице; 1-24 на 6-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00   жилой дом 55 на пр. Комитаса, 11-13 на улице Н. Тиграняна, частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, 10-22/14 на 1-ом переулке Айгедзори, жилые дома 8-14/3 на улице Киевяна, жилые дома 22, 65А-67 на улице Орбели, частные дома 4-78 на улице Паруйра Севака, 13Г-45Г на улице М. Аветисяна, 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 85-89 на пр. Баграмяна, 26-32 на улице Киевяна, частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, 3-20 на улице Герцена, 7-24 на 2-ой улице Эминеску, жилые дома 1, 11 на улице Акобяна, жилой дом 10 и частные дома 6-22 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 8 на 2-ом переулке Сосе, жилой дом 1 и частные дома 2-12А на улице Думани, жилые дома 11-17 на улице Киевяна, жилой дом 68 на улице Улнеци;

 

в Араратской области:

10:00-11:00   села Лусашох, Ланджар, Ланджанист;

10:00-13:00  частично села Авшар, Айгаван, Аралез, Нор Кянк;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

11:00-14:00  села Зангакатун, Вардашат; частично села Ланджар и Урцаландж;

 

в Вайоц Дзорской области:

14:00-17:00   село Гндеваз, частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, Ч/П “Арскар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

11:00- 17:00   частично село Маяковский, частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Мартин Стар”, ресторан “Кавказ”, собственник “Дж. Аветисян”, воинская часть, ЗАО “П ев О”, собственники “С. Погосян”, “С. Овакимян”, “З. Саргсян”, “А. Арутюнян”, “Н. Торосян”, “С. Манукян”, ООО “Эва-Мак”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, станция компании “Виваселл-МТС”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”, ООО “Аиса”;

10։30։16:30  села Артаваз, Пюник, Дзорак, Анкаван; зоны отдыха “Асмик”, “Лусабац”, “Наирит”, “Базе”, “Зепюр”, “Лусашох”, “Шин Шохик”, “Ани Резорт”, “Наири Резорт, “Так Джур”, прилегающие станции сотовых операторов и прилегающие территории.

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