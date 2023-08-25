Пятница, 25 Августа 2023 21:08

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня во второй половине дня прибыл их Кельбаджара, где он находился, в Лачин. Как передают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента, Алиев принял участие в открытии двух малых ГЭС.

Он также ознакомился с ходом строительных работ в международном аэропорту Лачына, автодороги Кельбаджар-Лачин и принял участие в закладке фундамента гостиничного комплекса, в церемониях открытия мебельной фабрики и фабрики, производящей сборные дома, центра содержания животных, творческой студии <Хочазфильм>, общеобразовательной школы № 2 и рыбной фермы <Хекари>.

В информации, как и следовало ожидать, напрочь отсутствует даже намек на проблему блокады Азербайджаном Лачинского коридора и происходящей в связи с ней в Нагорном Карабахе гуманитарной катастрофы.