Пятница, 25 Августа 2023 18:43

АрмИнфо.Министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян 25 августа принял посла Франции в Армении Оливье Декотиньи. Об этом сообщила пресс-служба Минтерруправления РА.

В ходе встречи Саносян выразил признательность Французской Республике и народу Франции за поддержку и братское отношение, проявленное к Армении в трудные времена. Он также высоко оценил существующее сотрудничество с Французским агентством развития в различных сферах, подчеркнув важность проводимой работы в сфере модернизации ирригационных систем Армении.

Французский дипломат, поблагодарив за теплый прием, подтвердил, что готов внести свой вклад в углубление армяно-французских дружественных отношений. Посол сообщил, что уже посетил различные регионы Армении, в том числе, Сюникскую область, ознакомился с существующими проблемами и имеет полное понимание задач, стоящих перед Арменией.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в водной, дорожно-строительной и энергетической сферах. Также была подчеркнута важность налаживания межрегионального сотрудничества.