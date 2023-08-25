Пятница, 25 Августа 2023 18:40

АрмИнфо. Члены Национальной превентивной группы (НПГ) при омбудсмене Азербайджана 24 августа посетили армянского военнослужащего-резервиста Гагига Восканяна, который заблудился на местности и был пленен ВС Азербайджана 16 августа в восточном направлении линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена АР, члены НПГ ознакомились с условиями содержания Восканяна, обращения с ним, доступом к медицинской помощи, обеспечением его прав.

По традиции, Восканян не жаловался на условия содержания, был удовлетворен медицинским обслуживанием. "Он был проинформирован о своих правах, ему также были представлены международные акты в области прав человека на его родном языке", - говорится в сообщении.