Пятница, 25 Августа 2023 18:34

АрмИнфо.Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении. Об этом заявил посол ИРИ в РА Мехди Собхани 25 августа в беседе с журналистами на открытии выставки <Свободные экономические зоны АРАС> в Ереване.

<Мы предпримем шаги в этом направлении>, - сказал дипломат, добавив, что Иран будет стремиться развивать отношения с Арменией во всех сферах.

Как указал глава дипмиссии, у Тегерана и Еревана, особенно после обретения Арменией независимости, не было никаких проблем ни на каком уровне и ни в какой сфере.

Коснувшись товарооборота между двумя странами, посол подчеркнул, что в настоящее время годовой товарооборот с Ираном составляет около $700 млн, но страны поставили перед собой цель увеличить его до $3 млрд.

Отметим, что организации свободных и особых экономических зон Ирана с 25 по 27 августа 2023 г. в центре <Ереван Экспо> проведут выставку и представят бизнес-сообществу Армении инвестиционные пакеты и бизнес-возможности этих зон. Согласно заявлению иранской стороны, в рамках выставки будут представлены инвестиционные пакеты, продукция, произведенная в свободных зонах, возможности для бизнеса, туристические мощности, в том числе развлекательный, образовательный и медицинский туризм. Параллельно с выставкой планируется организация профессиональных встреч в сферах экономики, туризма и транзита, а также в повестку дня включены встречи между официальными лицами двух стран с целью изучения и устранения существующих препятствий в сфере торговли и транзита.

Напомним, что 1 ноября 2022 года президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на пресс- конференции по окончании переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Тегеране, заявил, что цель ИРИ - увеличить товарооборот с РА до $3 млрд в год. <За последние несколько месяцев торговый оборот между двумя нашими странами вырос на 43%, наша цель - довести его до трех миллиардов долларов, и эта цель достижима>, - заявил он.