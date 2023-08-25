Пятница, 25 Августа 2023 18:31

АрмИнфо. К 100-летию одного из самых известных поэтов эпохи Советского Союза Эдуарда Асадова в Ереване состоится моноспектакль <АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем>.

В ходе музыкально-поэтического вечера стихи поэта прочтет актер, режиссер и телеведущий Владимир Глазунов в музыкальном сопровождении композитора Сергея Сиротина.

"Это история о том какой была жизнь огромной страны эти 100 лет. Это история о драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий, о том, что помогало выстоять, быть бесстрашным и честным в самых трагических обстоятельствах жизни. И, конечно, о безграничной любви. Это <интервью у собственного сердца>. И это исповедь. Исповедь в стихах", - говорится в сообщении пресс-службы орагнизаторов.

Спектакль также о героическом подвиге поэта во время Великой Отечественной войны, о травме головы несовместимой с жизнью, о многочисленных поклонницах и предательстве любимой, о фантастической популярности и неприятии коллег , о ранней потере отца и смене фамилии, о детстве в Туркменистане и о последних днях в Одинцово под Москвой.

Режиссура и сценарий - Владимир Глазунов (Россия) и Ольга Константину (Кипр). Представление пройдет в Ереване, 7 сентября, в 19:00, в Концертном зале им. А. Бабаджаняна, при поддержке фонда <Созидающий Мир>.