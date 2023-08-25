Пятница, 25 Августа 2023 12:43

АрмИнфо.Секретарь Совбеза РА Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Индию.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в Нью-Дели Григорян проведет встречи с советником премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджитом Довалем.