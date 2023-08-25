Пятница, 25 Августа 2023 12:40

АрмИнфо.Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетил Корнидзор - въезд в Кашатагский (Лачинский) коридор, где уже больше месяца ждут въезда в Нагорный Карабах автомобили с гуманитарной помощью из Армении для жителей блокадного Арцаха.

Напомним, что Капршик прибыл в Армению по поручению Действующего председателя ОБСЕ с целью лично ознакомиться с ситуацией "на местах" и подготовить доклад о ситуации вокруг Кашатагского коридора.

Каспршика в поездке сопровождал губернатор Сюникской области.

Отметим, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.