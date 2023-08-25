Пятница, 25 Августа 2023 12:36

АрмИнфо. Депутата парламента Армении, экс- председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания РА Тагуи Товмасян на встрече с послом США в нашей стране Кристиной Квин представила ситуацию в Армении и Арцахе, угрозы безопасности и различные вызовы.

Как сообщала сама депутат, говоря о тяжелых условиях, созданных в Арцахе, она отметила, что нет альтернативы признанию права народа Арцаха на самоопределение - это единственное решение, которое может предотвратить геноцид в НКР.

"Ссылаясь на тему напряженности на границах Армении, на своём личном примере рассказала, как мы проводим ночи под стрельбой в родном Варденисе.

Я представила послу реальную картину и угрозы демократии в Армении, в частности, как правящая фракция "Гражданский договор" "оккупировала" Национальное Собрание РА. Также я упомянула о существования в Армении политзаключенных (например, заместитель председателя РПА Армен Ашотян) и других угроз прав человека", - отметила Товмасян.

"Одним из ярких проявлений фальшивой демократии являются выборы Мэра Еревана, которые уже проходят с фальсификациями, поскольку чиновники власти в Армении, почти без исключения, участвуют в предвыборной кампании кандидата от власти Тиграна Авиняна: созданы неравные конкурентные условия для других кандидатов в Мэры Еревана", - добавила Товмасян.

На встрече обсуждались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.