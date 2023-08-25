Пятница, 25 Августа 2023 12:24

АрмИнфо. Франция готовится представить в Совет безопасности ООН проект резолюции о предоставлении помощи 120 000 жителям Арцаха, находящимся на грани голода из-за блокады азербайджанцами Кашатагского (Лачинского) коридора. Об этом пишет Le Figaro.

"Париж и основные регионы Франции на следующей неделе отправят гуманитарный конвой в Армению", - говорится в статье.

При этом автор статьи задается вопросом, находятся ли жизни 120 000 мужчин, женщин и детей в руках Совета Безопасности ООН?

"С момента закрытия 12 декабря 2022 года азербайджанской армией единственной дороги, связывающей Арцах/Нагорный Карабах с остальным миром - в данном случае с Арменией - его население, почти исключительно армянское, подвергается испытанию", - говорится в статье. И в этом ключе автор подчеркивает, что жители Арцажа практически в ежедневном режиме находятся под азербайджанским обстрелом, в блокаде, лишенные возможности въехать или покинуть эту территорию площадью 3000 кв. км, на которую претендует Баку.

В этом ключе автор напоминает, что в 1923 году эта армянская земля с историей в более чем две с половиной тысячи лет вошла в состав Социалистической Азербайджанской Республики. "Лишенные ухода, лекарств, бензина, еды, а иногда и электричества, воды и интернета, доступ к которому регулярно перекрывают окружающие их азербайджанцы, его жители умирают. Уже зафиксировано несколько смертей: Вот всё то, что сегодня вынуждено переживать население в Арцахе", - говорится в статье.

Примечательно, что ранее в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что США предостерегли членов Совбеза ООН от поддержки какой-либо резолюции по Арцаху. Меж тем, в посольстве США в РА заверили, что не знакомы с каким-либо проектом резолюции.