Четверг, 24 Августа 2023 21:17

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Влаховским.

Как сообщает МИД РА, Мирзоян рассказал своему коллеге подробности о нарастающем гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе и тяжелых условиях, в котором находятся 120 тысяч человек в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Министр подчеркнул, что поставки продовольствия и медикаментов в Нагорный Карабах не осуществляются даже через Международный комитет Красного Креста, деятельности которого также препятствует Азербайджан. В данном контексте глава МИД РА упомянул случай похищения 29 июля пограничной службой Азербайджана Вагифа Хачатряна, переводимого из Нагорного Карабаха в Армению на лечение, как грубое нарушение международного гуманитарного права и неприемлемый шаг, направленный на террор населения Нагорного Карабаха.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что стиль поведения Азербайджана, который продолжается, несмотря на многочисленные обращения международных партнеров, обязательные к исполнению решения Международного суда ООН, представляет собой политику этнической чистки в Нагорном Карабахе, и ее дальнейшее предотвращение требует от международных игроков более строгой позиции и активных шагов.

Было подчеркнуто, что для преодоления гуманитарного кризиса в сложившейся ситуации крайне необходимо снять блокаду Лачинского коридора, отметив, что дальнейшая эскалация ситуации со стороны Азербайджана может подорвать усилия, направленные на установление стабильности в регионе.

В ходе телефонного разговора также была подчеркнута готовность эффективно использовать значительный потенциал в развитии сотрудничества двух стран.