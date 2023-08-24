Четверг, 24 Августа 2023 20:43

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие уголовного дела, возбужденного в отношении троих сотрудников медицинского центра <Сурб Григор Лусаворич> за пособничество в мошенничестве путем подделки документов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, получены фактические данные о том, что младший медицинский работник патологоанатомического отделения МЦ, занимавший указанную должность с июля 2010 года по август 2018 года, фактически не выполнял обязанности, предусмотренные трудовым договором, но в течение 8 лет на его имя начислялась и выплачивалась заработная плата, а также делались отчисления на социальное страхование, подоходный налог и другие обязательные платежи (начислено более 19 млн. драмов, из которых 12,3 млн в качестве заработной платы, а остальное в виде социальных выплат, подоходного налога и других обязательных платежей), чему способствовала группа сотрудников того же отдела.

На основании полученных достаточных доказательств младшему медицинскому работнику предъявлено обвинение по статье 3 части 3 статьи 255 УК РА, а заведующему отделением и старшему лаборанту - по статье 46-255 части 3 УК РА. 3, и согласно части 2 статьи 457. В качестве меры пресечения против них выбрана подписка о невыезде.

В целях обеспечения правовых гарантий возмещения причиненного ущерба по решению органа, осуществляющего производство, наложен запрет на недвижимое и движимое имущество обвиняемого.

Ранее, 11 августа СК РА сообщал о том, что по данному делу постановлениями прокуратура от 07.08.2023 возбуждено публичное уголовное преследование в отношении данного сотрудника - А.Г. за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, а в отношении заведующего патологоанатомическим отделением - А.Б. и директора медцентра А.М. (Ара Минасян,-ред.). - пособничество мошенничеству в крупных размерах и за подделку документов, бланков по предварительному сговору с группой лиц либо изготовление, изготовление или использование поддельных документов, бланков.

Напомним, Ара Минасян, являющийся сватом экс-президента Армении Сержа Саргсяна, и отцом нынешнего министра юстиции - Григория Минасяна, был уволен 27 июля 2018 года. Согласно сообщению Следственного комитета, бывший директор медцентра в период с 30 сентября 2016 по 2017 год путем подделки документов и использования поддельных документов и мошенничества похитил особо крупные суммы, выделенные из госбюджета по программе <Обеспечение работников государственных учреждений и организаций социальным пакетом>. Эта программа осуществлялась в рамках договора, заключенного между Минздравом Армении и медцентром <Сурб Григор Лусаворич> <О предоставлении бесплатных медицинских услуг и оказании услуг на льготных условиях, гарантированных государством>. Недавно он был обвинен в хищении средств в особо крупных размерах на тендере на приобретение униформы и постельных принадлежностей.