Четверг, 24 Августа 2023 18:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26 на улице Ованнисяна, жилые дома 31/1, 35/1, 37, 39 на улице Гюликевхяна, 1 2 на улице Бакунца, жилые дома 2, 3, 4 на 1-ом переулке улицы Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 165, 171 на улице Гр. Кочара, жилые дома 3, 4, 1/2, 2/1 и частные дома 1-18 на улице Заряна, частные дома 9-26 на улице Сосе, частные дома на улицах Канакера 14, 15, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

14:00-16:00 город Эчмиадзин полностью, села Воскеат, Звартноц, Артимет, Хоронк, Гая, Айкашен, Акнашен, Мецамор (Эчмиадзин), Грибоедов, Аракс, Джрарат, Апага, Лусагюх, Джрарби, Гегакерт, Цахкунк, Овтамеч, Циацан, Мргастан, Дохс, Айгешат, Дашт, Айтаг, Ферик, Цахкаландж, Агавнатун, Амберд и Лернамердз;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 село Сасуник полностью;

11:00-17:00 частично село Уджан; села Базмахбюр, Газараван, Парпи полностью;

в Араратской области:

10:00-15:00 села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох; частично села Вардашат и Урцаландж; станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, армянские воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян”;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично улицы Антараин и Шаумян в городе Джермук;

11:00-17:00 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, “Аэронавигация”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 абоненты жилого дома 10 на улице Антараин в городе Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

10։30-15։30 асфальтобетонный завод Лчашена, ООО “ЕрРу”, ‘Гега Стар”, “Ай Эм Си”, “Алприс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–12:00 частично село Неркин Геташен, села Лернакерт, Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 села Цахкашен полностью, газозаправочная станция “Алик”, село Гандзак полностью, водоканал Гандзака, территория под названием “Картофили пахестнер” в Гандзаке, частично квартал Ацарат, школа N 8, детский сад в Ацарате, территория под названием “Гланоц” в Ацарате;

в Лорийской области:

12:00-14:00 города Степанаван, Ташир и прилегающие села.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 67, 69, 71 на улице Андраника, 24, 26 на улице Свачяна, 14, 16 на улице Асратяна;

11:00-17:00 жилые дома 36, 40 на улице Московяна, 4 на улице Саряна, 2 на пр. Баграмяна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 1 на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилые дома 20, 38 на улице А. Тиграняна, жилой дом 2/5 на улице В. Папазяна, частные дома 1-356 в кв. “Шрджанцик Тоннель”; жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта; жилые дома 15-56/6 на улице Улнеци;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Ерасх, Нор Кянк, Вардашат, Урцаландж; села Покр Веди, Таперакан, Сисаван, Ванашен, Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян”;

10:00-15:00 частично улица Шаумяна в городе Арарат; частично поселок Воску Корзман фабрика;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

12:00-14:00 частично села Мхчян и Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 село Орбатех;

в Котайкской области:

10:30-16:30 села Какавадзор, Агавнадзор, Мармарик, Меградзор, Дзорак, Артавазд, Пюник, Анкаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00- 17:00 кварталы “Банаван”, “Маяк”, фармацевтический завод, рестораны “Астафян Холл”, “Палермо Холл” в Джрвеже; частично село Маяковский;

в Тавушской области:

12:00-15:00 Тбилисское шоссе, частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Орджоникидзе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельса”, “Пирюзян” в городе Алаверди; село Дзилиза.