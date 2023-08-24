Четверг, 24 Августа 2023 18:54

АрмИнфо. 24 августа 2023 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации между Туркменистаном и Государством Палестина на уровне глав внешнеполитических ведомств. С туркменской стороны переговоры возглавил Министр иностранных дел Рашид Мередов, с палестинской стороны - Министр иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина Рияд Аль-Малики.

В ходе консультаций были проанализированы текущее состояние и перспективы расширения двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Министры с удовлетворением отметили эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, выразив мнение, что проведение нынешних политических консультаций является одним из важных механизмов, способствующих продвижению туркмено-палестинского всестороннего партнерства. Также была подчеркнута важность организации контактов на высшем и высоком уровнях.

Подчеркнута эффективность механизма взаимных консультаций по укреплению двусторонних отношений в различных сферах сотрудничества, а также роль политических консультаций в вопросах развития отношений на площадках влиятельных международных организаций.

В ходе консультаций туркменская сторона предложила провести бизнес-совет с участием представителей частного и государственного секторов с целью налаживания новых связей и обсуждения вопросов взаимодействия.

Была отмечена важность расширения контактов в культурно-гуманитарной сфере. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в области науки, здравоохранения и образования.

В завершение встречи, была подчеркнута необходимость продолжения консультаций на уровнях министров, заместителей министров и руководителей подразделений Министерств иностранных дел двух стран по различным перспективным сферам деятельности с целью дальнейшего развития двусторонних отношений.