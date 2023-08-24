Четверг, 24 Августа 2023 17:48

АрмИнфо.Правозащитник Аветик Ишханян считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин.

Так, Ишханян касаясь сообщения об объявлении в Армении персоной нон-грата Виктора Кривопускова, выразил недоумение, что азербайджанцы убивающие армян могут спокойно въезжать в РА в качестве туристов, а такие деятели как Кривопусков и Затулин нет.

"Азербайджан осаждал Арцах, оккупировал огромные территории Армении, не вернул наших заключенных, страдающих в тюрьмах, похищает и захватывает людей с территорий Армении и Арцаха, постоянно ведет огонь в направлении приграничных районов, в результате чего мы регулярно несем потери, считает Армению "Западным Азербайджаном". Не знаю, что еще перечислить:

И несмотря на все это, азербайджанские туристы посещают Армению и покупают здесь недвижимость. И это в том случае, что в Азербайджан запрещен въезд не только гражданам Армении, но и лицам армянского происхождения из других стран, а также иностранным деятелям, придерживающимся проармянской позиции.

Случайно ли, что въезд в Армению запрещен тем же самым деятелям: Константину Затулину, Виктору Кровопускову (им запрещен въезд в Азербайджан за проармянскую деятельность - ред.)?", - вопрошал Ишханян. В этом ключе он также напомнил о группе лиц из армянской Диаспоры, которым власти Армении запретили въезд в страну.

"Конечно, это все не совпадение, а специально разработанный план по национальному разрушению, имя которому "мир", под авторством Эрдогана-Алиева - предателя- премьер-министра Республики Армения.

И правильное название нашей страны сегодня: Стыдогосударство Армения", - резюмировал Ишханян.

Отметим, что утром 24 августа стало известно, что председателю Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову, который утром прилетел в ереванский аэропорт "Звартноц", отказали во въезде в РА.

Как рассказал сам Кривопусков СМИ, официальную бумагу ему не показали, но попросили вернуться в Москву. " Запретом моего въезда в Армению, Никол Пашинян сделал хороший подарок Ильхаму Алиеву и Реджепу Эрдогану. Шокирован отношением ко мне, как к общественному деятелю, который всю сознательную жизнь посвятил защите интересов армянского народа Армении и Арцаха", - подчеркнул он, напомнив, что с советских времен ему запрещен въезд в Азербайджан, после публикации книги "Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР", основанной на архивных документах и рассказывающей о событиях тех дней вокруг Арцаха.