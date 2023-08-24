Четверг, 24 Августа 2023 16:37

АрмИнфо..Даниэл Даниелян назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спрота Армении.

Решение о его назначении подписал премьер-министр Никол Пашинян 24 августа.

Должность замминистра была вакантна с 18 июля. Бывший заместитель МОНКС Ара Хзмалян 17 июля был избран директором Научно-исследовательского музея-института древних рукописей имени Месропа Маштоца <Матенадаран>.