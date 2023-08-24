Четверг, 24 Августа 2023 15:53

АрмИнфо.Правительство Армении предоставило дополнительный межгосударственный кредит правительству Нагорного Карабаха в размере 4 млрд драмов. Решение было принято 24 августа на заседании правительства.

Как отмечается в пояснении к документу, кредит предоставляется с целью смягчения социальной напряженности в Нагорном Карабахе в поствоенный период.

Напомним, что аналогичное решения о предоставлении дополнительно 2,9 млрд, а затем и 3,5 млрд драмов были приняты в июне и апреле с.г.

Отметим, что согласно утвержденному госбюджету Армении на 2023 год, в т.г. на нужды Арцаха из государственного бюджета Армении будет направлено 136 млрд драмов. Ранее планировалось направить на решение проблем Арцаха 144 млрд драмов, однако в целях решения актуальных задач 8 млрд драмов направлены в 2022 году. Средства госбюджета Армении предусмотрено использовать на выплату заработных плат, пенсий и пособий жителей Арцаха, а также на реализацию ряда инфраструктурных программ.

В 2022 году Армения более чем вдвое увеличила размер межгосударственного кредита, предоставляемого Республике Арцах на льготных условиях - с годовой процентной ставкой 0,01% (144 млрд драмов или 291,7 млн долларов США, расчетный курс армянского драма к доллару 493,6 драмов, против 64,8 млрд драмов или 131,2млн долларов США, заложенных госбюджетом на 2021 год).