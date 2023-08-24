Четверг, 24 Августа 2023 15:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство пытаются разорвать всевозможные контакты с Россией, объявляя нежелательными в своей стране людей, которые, наоборот, много лет выступают за развитие отношений Москвы и Еревана. Так, депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал запрет на въезд в Армению председателя Российского общества дружбы и сотрудничества с РА Виктора Кривопускова.

Напомним, что большой друг армянского народа Константин Затулин также объявлен персоной нон-грата в РА.

Российский депутат назвал возмутительным запрет на въезд в Армению Виктора Кривопускова. Депутат напомнил, что в прошлом году ему и главреду RT Маргарите Симоньян также запретили въезд в страну, что произошло "сразу после встреч армянских политиков с эмиссарами Запада".

"С большим уважением отношусь к Виктору Кривопускову. Знаю, что он не на словах, а на деле многое сделал для развития российско-армянских отношений. Безусловно, запрет на его въезд не случайность и не ошибка. Это последовательная линия Никола Пашиняна и его правительства, которые пытаются разорвать всевозможные контакты с Россией. А запрет на въезд Кривопускова вполне укладывается в эту линию", - заявил Затулин в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, политика армянского правительства возмутительна и с точки зрения справедливости не выдерживает никакой критики. Он также обвинил власти республики в том, что на словах они говорят о развитии российско-армянских отношений, а на деле пытаются от них дистанцироваться.

Отметим, что утром 24 августа стало известно, что Кривопускову, который утром прилетел в ереванский аэропорт "Звартноц", отказали во въезде в РА.

Как рассказал сам Кривопусков СМИ, официальную бумагу ему не показали, но попросили вернуться в Москву. " Запретом моего въезда в Армению, Никол Пашинян сделал хороший подарок Ильхаму Алиеву и Реджепу Эрдогану. Шокирован отношением ко мне, как к общественному деятелю, который всю сознательную жизнь посвятил защите интересов армянского народа Армении и Арцаха", - подчеркнул он, напомнив, что с советских времен ему запрещен въезд в Азербайджан, после публикации книги "Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР", основанной на архивных документах и рассказывающей о событиях тех дней вокруг Арцаха.