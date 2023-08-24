Четверг, 24 Августа 2023 15:43

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 23 августа принял посла Французской Республики в Республике Армения Оливье Декотиньи.

Как передает пресс-служба правительства РА, поздравив посла с назначением и пожелав ему успехов в выполнении дипломатической миссии, Мгер Григорян высоко оценил уровень политических отношений, сложившихся с Францией. Он подчеркнул важность совместных усилий по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Вице-премьер представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость скорейшего решения вопроса.

Собеседниками были затронуты возможности и перспективы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, инфраструктур и в других областях, представляющих взаимный интерес.