Четверг, 24 Августа 2023 15:41

АрмИнфо. Армянское общество Красного Креста (АОКК) отреагировало на заявление Общества Красного Полумесяца (ОКП) Азербайджана о своей готовности поддержать доставку гуманитарных грузов армянскому населению Нагорного Карабаха по дороге Агдам-Степанакерт.

Как отмечается в заявлении АОКК, Общество Красного Полумесяца Азербайджана нарушает основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в первую очередь принцип нейтралитета, и участвует в политическом процессе, озвучивая позицию своего правительства, которое заключается в поддержании закрытого состояния Лачинского коридора (в том числе, путем предложения о так называемых альтернативных маршрутах). <Участие Общества Красного Полумесяца Азербайджана в политических процессах противоречит основополагающим принципам международного движения Красного Креста. ОКП Азербайджана не имеет мандата делать политические заявления и служить политической повестке. Это является грубым нарушением и не соответствует принципам и ценностям Движения, а также гуманитарной повестке>, - отмечается в заявлении

В настоящее время, отмечают авторы заявления, Азербайджан также использует Общество Красного Полумесяца, чтобы попытаться помешать работе Международного комитета Красного Креста как единственной гуманитарной международной организации в Нагорном Карабахе. <Похищение Вагифа Хачатряна на блокпосту в сопровождении представителей МККК по пути в Армению для операции - яркое тому подтверждение. Последний был похищен, когда находился под защитой международного гуманитарного права. С 26 июля 2023 года отправленный из Армении гуманитарный груз стоит возле моста Хакари. Общество Красного Полумесяца Азербайджана могло бы использовать свой <гуманитарный потенциал>, чтобы убедить сторону, которая закрыла Лачинский коридор и вызвала гуманитарную катастрофу, открыть его, уважая гуманитарные принципы>, - говорится в заявлении АОКК.

В нем также обращается внимание на заявление МККК от 25 июля об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, которое также

было представлено Совету Безопасности представителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. <Таким образом, немедленная реализация решений Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года становится более чем актуальной. Мы призываем участников Международного движения Красного Креста, Международного комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Полумесяца Азербайджана неуклонно следовать и придерживаться принципов Движения>, - подчеркивается в заявлении АОКК.