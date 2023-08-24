Четверг, 24 Августа 2023 15:36

АрмИнфо.По имеющейся у нас информации Баку различными способами последовательно торпедирует диалог со Степанакертом, перекидывая ответственность за это на Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на очередном заседании кабмина.

Позиция Еревана неизменна: вопросы прав и безопасности армянского населения должны решаться путем диалога Степанакерт-Баку, в рамках международных механизмов>, - отметил он.

В этом контексте, как считает премьер, существенно также выполнение пункта 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Глава кабмина обратил внимание, что данный пункт предполагает возврат внутренне перемещённых лиц и беженцев не только на территорию Нагорного Карабаха, но и прилегающие районы, то есть возвращение в ряд сел Гадрута, Мартакерта, Мартуни, а также в Геташенский, Мартунашенский и Шаумянский районы.

Вместе с тем, Пашинян в очередной раз подчеркнул приверженность правительства РА мирной повестке. <Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору между Арменией и Азербайджаном>, - сообщил премьер-министр Армении