Четверг, 24 Августа 2023 15:35

АрмИнфо.Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб оказалась в немилости у президента Азербайджана Ильхама Алиева. Последний отказался ее принимать, из-за заявлений, сделанных в Ереване.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии Аджу Лялиб, которая прибудет сегодня в Азербайджан в рамках визита в регион. Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее "проармянской позиции и необоснованных заявлений", озвученных в ходе визита в Армению", - сообщают азербайджанские СМИ.

Отметим, что бельгийский министр в рамках визита в Ереван заявила о необходимости деблокады Азербайджаном Арцаха и обеспечения основных прав человека для его жителей. Более того, она отметила, что Азербайджан также должен признать территориальную целостность и суверенитет Армении, как это сделал армянский лидер в отношении АР. То есть, ничего из ряда вон выходящего бельгийский министр не заявляла.