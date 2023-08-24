Четверг, 24 Августа 2023 15:26

АрмИнфо. Список лиц, объявленных властями Армении нежелательными в РА, продолжает расширяться. На этот раз в немилости оказался Виктор Кривопусков - экс-глава представительства Россотрудничества в Армении.

Как сообщает Союз Армян России, в ереванском аэропорту "Звартноц" не дали пересечь границу главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову, прилетевшему рано утром в четверг рейсом Аэрофлота из Москвы.

В 2009-2013 гг. он был руководителем представительства Россотрудничества в Армении, советником Посольства Российской Федерации в Республике Армения.

Примечательно, что практика внесения в "черный список" лиц, нежелательных в Армении появилась в РА в последние несколько лет, после так называемой бархатной революции и прихода к власти так называемых демократических сил. Действующие власти Армении вносят в него лиц, которые критикуют их деятельность. В этом списке как армяне диаспоры, таки и деятели иностранных государств, имеющих проармянские взгляды, однако, часто критиковавшие власть РА за ее антигосударственную и антинациональную политику.