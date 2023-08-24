Четверг, 24 Августа 2023 15:23

АрмИнфо.ВС АР в очередной раз обстреляли позиции Армии обороны Арцаха.

"В ночь с 23 на 24 августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе, применив огнестрельное оружие. Потерь с армянской стороны нет", - говорится в сообщении АО НКР.