Четверг, 24 Августа 2023 15:20

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) на этой неделе усилил давление на администрацию Байдена и Конгресс, выпустив общенациональный призыв к действию в поддержку резолюции Совета Безопасности ООН, требующей от Азербайджана снять геноцидную блокаду коренного христианского населения Арцаха.

Как сообщает пресс-служба ANCA, более 200 000 писем от проарцахских защитников уже дошли до президента Байдена, вице-президента Харриса, а также членов Сената и Палаты представителей США. В них содержится призыв к безотлагательным шагам, чтобы предотвратить надвигающийся геноцид в Нагорном Карабахе (Арцахе), вызванный более чем 250-дневной блокадой Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора - единственной гуманитарной дороги жизни, связывающей Арцах с Арменией.

В частности, американцы армянского происхождения и их союзники призывают США: "Возглавить резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую блокаду Арцаха Азербайджаном и призывающую к немедленному

открытию Кашатагского коридора в соответствии с обязательным постановлением Международного Суда (МС).

Кроме того, приостановить любую новую или текущую военную помощь США или помощь в сфере безопасности Азербайджану и полностью обеспечить соблюдение раздела 907 Закона о поддержке свободы.

Оказать чрезвычайную американскую гуманитарную помощь армянским жертвам азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе, в том числе посредством гуманитарной воздушной перевозки.

Применить установленные законом санкции против азербайджанских чиновников, ответственных за геноцидальную блокаду Нагорного Карабаха".