Четверг, 24 Августа 2023 15:19

АрмИнфо. Власти Азербайджана усилили свою враждебность по отношению к Армянской Апостольской Святой Церкви (ААЦ), объявив ее 5-й колонной, пропагандисткой реваншизма и войны, с которой необходимо бороться. Об этом говорится в сообщении экс-омбудсмена Армении, главы Фонда "Татоян" Армана Татояна.

"Особому нападению подвергаются Католикос Армении и Первопрестольный Святой Эчмиадзин, крупные монастырские комплексы и церкви, такие как Нораванк, Агарцин, Гегардаванк. Они даже изменили название Эчмиадзина.

Все это широко представлено как азербайджанские, точнее, албанские или удийские памятники. Причем речь идет о построенных, действующих или недействующих церквях в Армении или Арцахе", - отмечается в сообщении Татояна.

Правозащитник констатируется, что разрушенные или частично разрушенные армянские церкви представлены как памятники азербайджанской культуры, разрушенные армянами.

По его словам, это напрямую направлено на уничтожение этнической армянской идентичности и делается в рамках ложной концепции "Западный Азербайджан", то есть подразумевая всю Армению.

"В этой ложной концепции также говорится, что Армения обязана "восстановить и защитить разрушенное культурное наследие Азербайджана как предварительное условие примирения". Под этим внешне гуманитарным требованием к внешнему миру правительство Азербайджана на самом деле преследует совершенно иные цели.

С этих позиций Азербайджан регулярно выступает с агрессивной риторикой, пытаясь дискредитировать Армянскую церковь, обвиняя Армению в "присвоении" Албанские или Удинской церквей.

Правительство Азербайджана прилагает усилия не только внутри страны, но и за рубежом, чтобы разжечь религиозную вражду к армянам", - добавил он.

Татоян обратил внимание, что президент Азербайджана несколько раз уже призвал мусульманский мир отомстить армянам и Армении, обвинив наш народ в исламофобии с абсолютной ложью.

"Этот призыв, по сути, является агрессивной азербайджанской атакой на весь христианский мир.

Фактически, армяне на протяжении веков живут дружбой со многими народами мира, исповедующими ислам. Все это документально подтверждено в наших специальных докладах и представляется международному сообществу", - резюмировал экс-омбудсмен. -0-