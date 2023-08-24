Четверг, 24 Августа 2023 15:18

АрмИнфо В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию ВС АР.

В МО Армении подчеркнули, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 23 августа в районе 23:30 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности.