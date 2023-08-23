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 Среда, 23 Августа 2023 21:16
Марианна Мкртчян

Международное общество эндокринологии призвало предпринять шаги для спасения жизней в заблокированном Арцахе

Международное общество эндокринологии призвало предпринять шаги для спасения жизней в заблокированном Арцахе

АрмИнфо. Европейское общество эндокринологии (ESE) и Европейское общество детской эндокринологии (ESPE) опубликовали совместное заявление по ситуации вокруг гуманитарного кризиса в Арцахе.

В заявлении, поступившем в АрмИнфо, от имени международного медицинского сообщества выражается крайняя озабоченность по поводу отсутствия доступа жителей Арцаха к медикаментам и невозможности оказания лечения и медицинской помощи для пациентов, находящихся в блокаде. ESE и ESPE выразили солидарность с армянскими коллегами и призвали другие медицинские общества, партнеров оказать любую возможную помощь в поддержке людей заблокированного Арцаха.

"Мы призываем все стороны обеспечить достаточный запас медикаментов, необходимых для лечения пациентов с потенциально опасными для жизни острыми или хроническими эндокринными заболеваниями. Мы также призываем все стороны обеспечить свободный и безопасный проход для пациентов, которым требуется специализированное медицинское вмешательство", - говорится в заявлении.

В совместном заявлении, опубликованном ESE и ESPE, перечислен перечень медикаментов, необходимый для лечения детей и взрослых с эндокринными заболеваниями. Это и те пациенты, которые нуждаются в срочных вмешательствах для устранения острых состояний, и те, которые находятся в длительной терапии с целью предотвратить переход в хроническую стадию. Речь идет о требующих постоянной гормональной терапии заболеваниях таких как диабет, несахарный диабет, недостаточность надпочечников и щитовидной железы, эндокринных, раковых заболеваний и других.

В заявлении также подчеркнуто, что общества готовы сотрудничать с некоммерческими и медицинскими организациями, единомышленниками, партнерами - поставщиками медицинских услуг и медикаментов для всесторонней поддержки пациентов в Арцахе.

"Блокада Арцаха - это настоящая гуманитарная катастрофа, которая

разворачивается на глазах у всего мира. Речь идет о жизнях 120 000

людей, в том числе детей, и наш долг сделать все возможное, приложить

все силы, чтобы избежать подобной катастрофы в 21-м веке.

Пациенты с различными заболеваниями продолжают оставаться в блокаде на протяжении вот уже восьми месяцев, не имея доступа к необходимым лекарствам. Мы призываем все международные медицинские сообщества и организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и сделать все возможное для помощи людям, оказавшимся в ситуации, угрожающей жизни и здоровью", - отмечает председатель фонда "ВИВА", терапевт, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Татьяна Оганесян.

"Армянские врачи продолжают призывать мировое медицинское сообщество обратить внимание на гуманитарную катастрофу в Арцахе и принять шаги для спасения больных, состояние которых все более усугубляется с каждым днем блокады. Речь идет о больных сахарным диабетом, пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями и других, которым требуется систематическое лечение. Особенно остро стоит вопрос с больными детьми. Наш долг оставаться прежде всего врачами. Поэтому мы крайне признательны Европейскому обществу эндокринологов, которые остаются верными принципам гуманизма и бьют тревогу, понимая всю степень опасности сложившейся ситуации и призываем другие международные сообщества не оставаться в стороне, не быть безразличными и найти способы помочь коллегам в ситуации гуманитарного кризиса", - прокомментировала кандидат медицинских наук, эндокринолог из Льежского университетского госпиталя в Бельгии Лилия Ростомян.

Ранее Всемирная медицинская ассоциация (WMA) призвала правительство Азербайджана немедленно обеспечить безопасный доступ через Кашатагский (Лачинский) коридор во избежание усугубления гуманитарного кризиса в Арцахе. С призывом ко всем сторонам выступил и детский фонд ООН (UNICEF) с просьбой обеспечить гуманитарный доступ к детям и их семьям в Нагорном Карабахе.

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