Среда, 23 Августа 2023 21:13

АрмИнфо.Посольство США в Армении опровергло информацию о том, что США оказывают давление на страны-члены Совета Безопасности ООН, чтобы они не подписывали резолюцию по итогам обсуждений гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

В ответ на запрос государственного агентства <Арменпресс>, в дипломатическом представительстве отметили, что в минувшую среду на заседании Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому вопросу под председательством постоянного представителя США при ООН, посла Линды Томас-Гринфилд были обсуждены вопросы, связанные с текущей гуманитарной ситуацией. <Мы не видели проекта резолюции, и утверждения о том, что Соединенные Штаты оказывали давление на государства-члены, чтобы они не подписывали резолюцию, являются абсолютной ложью.

Как сказано в нашем заявлении в Совете Безопасности ООН, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает вызывать у нас глубокую обеспокоенность, и мы призываем правительство Азербайджана как можно скорее открыть Лачинский коридор для гуманитарного, коммерческого и частного транспорта>, - говорится в ответе американской дипмиссии.