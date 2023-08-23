Среда, 23 Августа 2023 17:41

АрмИнфо.Пока помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев не жалеет усилий, чтобы "доказать", что "Лачинский коридор открыт", - международное сообщество отвечает заявлением МККК о том, что "последние поставки медикаментов Арцах были осуществлены 7 июля, а последняя доставка продуктов питания- 14 июня". Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в Твиттер.

Ранее, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Politico заверил, что Кашатагский (Лачинский) коридор открыт. Правда, он не смог объяснить, почему же по коридору не могут проехать ни гуманитарные грузы, ни представители МККК.

Вместо этого он начал говорить о том, что его правительство хочет, чтобы помощь доставлялась не только по Кашатагскому коридору из Армении, но и через азербайджанский город Агдам (Акна), поскольку он "исторически связывает Карабах с материковой частью Азербайджана" и является "менее дорогостоящим и более удобным". Хотя, если бы Азербайджан не препятствовал функционированию международно признанного коридора, никакой нужды в помощи у Арцаха не было бы. Арцах бы жил своей естественной жизнью, как это делал с 1991 года, с момента провозглашения независимости в соответствии с конституцией СССР.