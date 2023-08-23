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АрмИнфо.Пока помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев не жалеет усилий, чтобы "доказать", что "Лачинский коридор открыт", - международное сообщество отвечает заявлением МККК о том, что "последние поставки медикаментов Арцах были осуществлены 7 июля, а последняя доставка продуктов питания- 14 июня". Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в Твиттер.
Ранее, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Politico заверил, что Кашатагский (Лачинский) коридор открыт. Правда, он не смог объяснить, почему же по коридору не могут проехать ни гуманитарные грузы, ни представители МККК.
Вместо этого он начал говорить о том, что его правительство хочет, чтобы помощь доставлялась не только по Кашатагскому коридору из Армении, но и через азербайджанский город Агдам (Акна), поскольку он "исторически связывает Карабах с материковой частью Азербайджана" и является "менее дорогостоящим и более удобным". Хотя, если бы Азербайджан не препятствовал функционированию международно признанного коридора, никакой нужды в помощи у Арцаха не было бы. Арцах бы жил своей естественной жизнью, как это делал с 1991 года, с момента провозглашения независимости в соответствии с конституцией СССР.
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|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа в Гегаркунике
|В Ереване установили памятник Карену Демирчяну
|Партия АРФ <Дашнакцутюн> созывает в Ереване митинг в защиту Арцаха
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|Бельгия выступает за обеспечение свободного передвижения людей и товаров через Лачинский коридор - Глава МИД
|Мирзоян: Ереван приветствует решение Брюсселя открыть посольство Бельгии в Армении
|Глава МИД Бельгии: Обязанность Азербайджана обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха и свободное движение по Кашатагскому коридору
|Военнослужащий ВС Армении погиб от вражеской пули
|Помощник госсекретаря США по консульским вопросам посетит Ереван
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по двум направлениям
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|Замглавы МИД Армении и французский депутат обсудили тяжелую гумситуацию вокруг Арцаха
|Глава МИД Канады в сентябре посетит Армению и примет участие в открытии канадского посольства
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения вражеской стороны о ранении военнослужащего ВС АР
|Госкомитет по высшему образованию и науке возглавил Саргис Айоцян
|При посредничестве МКК 7 жителей Арцаха были перевезены в медицинские центры Армении
|Мирзоян: Армения не ставит разницу между переговорными площадками, для нее приоритет - добросовестное выполнение договоренностей
|Арарат Мирзоян не верит в вовлеченность США в процесс этнических чисток в Арцахе
|Глава МИД Бельгии: В армяно-азербайджанской нормализации ощущается дефицит воли реализовывать на местах достигнутые договоренности
|Министр экономического развития России прибудет в Ереван
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Армения представила в Международный суд письменные замечания по предварительным возражениям Азербайджана
|Армянский депутат предостерег командира ополчения Арцаха
|МИД Армении: С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН прямо не предполагает принятия какого-либо документа
|Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха
|Адвокаты Гагика Царукяна изучают дело о конфискации незаконного имуществ, возбужденное против него
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|41 гражданин России и Арцаха доставлены российскими миротворцами из Арцаха в Армению
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|Чиновники Минобороны требовали взятки за помощь в постановке на учет и непривлечение к сборам
|Гнел Саносян об обстреле аэропорта <Сюник>: Правоохранительные органы работают в этом направлении
|Мурад Папазян: Надеюсь, армянский суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению, в противном случае я обращусь в ЕСПЧ
|Генпрокуратура Армении передала в суд дело против супруги Владимира Гаспаряна
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