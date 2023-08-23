Среда, 23 Августа 2023 17:39

АрмИнфо.Президент Евросовета Шарль Мишель призывает как можно скорее провести диалог между представителями властей Азербайджана и Нагорного Карабаха, в том числе по разблокированию Кашатагского (Лачинского) коридора. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник.

"Президент Мишель заявил азербайджанской стороне об острой необходимости разблокировать Лачинский коридор во исполнение соответствующего распоряжения Международного суда и в целях предотвращения дальнейшей эскалации. Мишель призывает к тому, чтобы встреча для диалога между Баку и Степанакертом состоялась как можно скорее", - сказал источник, передает РИА Новости.

Согласно источнику, глава Евросовета также призвал все стороны

избегать политизации вопроса гуманитарного доступа.

"Мишель и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар

находятся в постоянном контакте с представителями Еревана, Баку и

Нагорного Карабаха для обсуждения вариантов разблокирования ситуации", - отметил источник.

Добавим, что днями ранее Тойво Клаар посетил Баку и Ереван.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.