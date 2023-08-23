Среда, 23 Августа 2023 15:09

АрмИнфо.. Растущие связи Индии с Арменией и Грецией тревожат Турцию, Азербайджан и Пакистан. Эти три страны работают вместе над укреплением своего военного потенциала и противодействием влиянию Индии на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Как пишется в аналитическом материале на Financial Express Online, решение Индии продавать оружие Армении и модернизировать свое стратегическое партнерство с Грецией рассматривается как прямой вызов этим странам.

"Армения является традиционным союзником России, а Греция является членом НАТО. Укрепляя свои связи с этими странами, Индия посылает сильный сигнал неформальной триаде во главе с Турцией.

Растущие связи с Арменией и Грецией также являются частью более широкой стратегии Индии по диверсификации своего партнерства в регионе, поскольку она больше не довольствуется зависимостью от своих традиционных союзников, таких как Россия и Иран. Сейчас она стремится построить новые партнерские отношения со странами, которые разделяют его интересы, такими как Греция и Армения", - пишет автор статьи.

Указывая на перманентное развитие отношений между двумя странами, с момента приобретения Арменией независимости, автор статьи напоминает, что в 2019 году Индия и РА подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что привело к расширению сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, оборона и культура.

В статье также добавляется, что Индия также оказывает военную помощь

Армении, что идет в разрез с интересами Азербайджана.

"Отношения с Грецией в последние годы также развиваются. В 2020 году

две страны подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое

привело к расширению сотрудничества в таких областях, как оборона, торговля и энергетика. Индия также оказывает военную помощь Греции, которая противоречит интересам Турции.

Эти три страны, вероятно, будут обеспокоены растущими связями Индии с Арменией и Грецией. Альянс уже сталкивается с проблемами изнутри, поскольку у Турции и Азербайджана возникли разногласия по вопросу Восточного Средиземноморья. Этот шаг Индии, вероятно, еще больше обострит отношения внутри альянса и может привести к усилению напряженности в регионе", - полагает автор статьи.

Вместе с тем констатируется, что в сложившейся ситуации, Индия не идет на жесткую конфронтацию с этими странами, вместо этого прибегая к более тонкому подходу по выстраиванию связей с каждым по очередности. "Этот подход, вероятно, будет более эффективным в долгосрочной перспективе, поскольку им будет сложнее объединиться против Индии.

Индия также выигрывает от того, что альянс не является монолитным блоком. Внутри альянса существуют разногласия, и Индия использует эти разногласия в своих интересах. Например, Индии удалось наладить более тесные связи с Грецией, хотя она является членом НАТО, в которую входит и Турция.

Стратегия Индии по неспешному выстраиванию связей с Арменией, Грецией и Ираном является разумным шагом. Эта стратегия, вероятно, принесет дивиденды в ближайшие годы", - говорится в статье.

Вместе с тем констатируется, что растущие связи Индии с Арменией и Грецией также являются признаком ее растущих стратегических интересов в Средиземноморском регионе.

"Этот регион становится все более важным для энергетической безопасности Индии, поскольку он является основным источником нефти и газа. Индия также стремится расширить свои торговые и инвестиционные связи с регионом.

Развитие отношений с Арменией и Грецией это также инструмент противодействия растущему влиянию Китая в Средиземноморском регионе, а Индия стремится сбалансировать это влияние", - говорится в статье.

"В целом, растущие связи Индии с Арменией и Грецией являются важным событием, которое, вероятно, окажет серьезное влияние на геополитику региона. Растущие связи Индии с Арменией, Грецией и Ираном являются признаком изменения ее геополитических приоритетов. Индия больше не довольствуется ролью пассивного игрока в регионе. Сейчас он активно стремится расширить свое влияние и присутствие по всему миру. Это, вероятно, приведет к некоторой беспокойной геополитике в регионе в ближайшие годы", - пишет автор аналитик.