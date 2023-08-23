Среда, 23 Августа 2023 14:45

АрмИнфо. Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммед Багери позвонил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в ходе разговора были подробно обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

В свою очередь, иранское агентство Mehr сообщает, что Багери заявил "о готовности иранской стороны к участию в Совместной военной комиссии в Баку".

Багери также подчеркнул, что присутствие иностранцев в регионе вызовет напряженность и конфликты.

На это министр обороны Азербайджана заявил о готовности ВС АР повышать уровень двустороннее военное сотрудничество с Ираном и принять иранскую делегацию для участия в заседании Совместной военной комиссии в Баку в ближайшем будущем. В заключении Закир Гасанов пригласил Мохаммеда Багери посетить Азербайджан, передает Туран.