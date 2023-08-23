Среда, 23 Августа 2023 14:44

АрмИнфо. Сегодня армянской Диаспоры не существует и не только в России, но и по всему миру. Связь с Арменией оборвана. Подобное мнение 23 августа в ходе пресс-конференции в Ереване выразил глава Союза армян России Ара Абрамян.

По его словам, Армения лишилась мощнейшей поддержки. "Политика, проводимая армянскими властями в отношении Диаспоры очень слаба. Заявления действующего премьера Армении и его обещания не реализовываются. Прекратилась реализация совместных проектов", - отметил он, указав на разобщенность диаспоры. В этом ключе он отметил, что по России было открыто порядка 400 разного рода армянских организаций, но ни одна из них не стала успешной. Это он обусловил нежеланием преодолевать возникающие трудности.

По его словам, вместо того, чтобы объединиться и работать сообща во благо Родины, каждый пытается дискредитировать стоящего напротив. "Нет сегодня Диаспоры, нет взаимодействия с Арменией, нет совместных проектов. К сожалению, потенциал Диаспоры не используется", - добавил глава САР.

Он также раскритиковал инвестиционную среду в Армении, отметив, что нет благоприятных условий для ведения бизнеса в РА, ничего кроме пустых заверений со стороны властей не делается.

Вместе с тем Абрамян раскритиковал внешнюю политику действующих властей РА. "К примеру, последнее заседание Совбеза ООН по Арцаху. Для нас оно имело негативный результат, никакой документ не был принят, никаких резолюций, никаких санкций. Наш глава МИД Армении не дал достойной оценки сложившейся ситуации. Почему армянский министр не рассказал о судьбе армян в Нахиджеване, почему он не подчеркнул, что Арцах никогда не был в составе Азербайджана. Никакой работы не было проведено с членами Совбеза ООН", - подчеркнул он, еще раз указав на недостаточные усилия армянской стороны, предпринятые на заседании Совбеза по ситуации вокруг Арцаха.

При этом глава САР вопрошал, кто-то задавался вопросом, что будет со 120 тысячным населением Арцаха, если Азербайджан поглотит НКР на фоне проводимой политики армянофобии азербайджанскими властями.

"Сегодня геноцид армянского народа продолжает, и его автором являются наши власти и народ. Все зависит от нас. Разговоры о том, что если мы не подчинимся, будет война - ложь. Это они навлекают на нас войну. Сейчас говорят, отдадим Арцах - будет мир, но всё будет с точностью, да наоборот", - отметил Абрамян, напомнив, что сегодня арцахцев похищают из собственных домов, судят, подвергают лишений без суда и следствия.

Он также возмутился тем, что азербайджанцы беспрепятственно посещают Армению, меж тем, как у армян таких возможностей нет.