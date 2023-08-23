Среда, 23 Августа 2023 14:43

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении возбудила новое публичное уголовное преследование в отношении бывшего депутата парламента от РПА, экс-главы Службы принудительного исполнения судебных актов и ныне находящегося в розыске по <кокаиновому делу> Миграна Погосяна.

Согласно надзорному органу, в этот раз Погосяну инкриминируется легализация особо крупных сумм имущества, полученного преступным путем (отмывание денег), хищение особо крупных сумм вверенного имущества (пять эпизодов), использование служебного положения для совершения растрат в крупных размерах, злоупотребление и превышение служебными полномочиями по нескольким эпизодам.

В частности, М.П., занимая должность главы СПИСА с 11 июня 2008 года, 12 сентября 2008 года оформил своего фактического охранника Э.С. в качестве консультанта оперативного отдела СПИСА, который в 2008-2016 гг., не выполняя своих должностных обязательств, получал зарплату из бюджета, суммарно составившую 22 млн 117 тысяч 820 драмов и приравненные к ней выплаты.

В другом случае Погосян назначил своего личного водителя Х.Б. на аналогичную должность, но поручил выполнять функции охранника. В период с 2009 по 2016 гг. Х.Б. получил 21 млн 754 млн 543 тыс драмов. Аналогичным образом двоюродный брат М.П. - Т.Х., назначенныей на различные должности в СПИСА, с марта 2009 по декабрь 2010 гг., не выполняя своих должностных обязательств, получал зарплату в размере 2 млн 470 тыс драмов и приравненные выплаты.

Подобных эпизодов, согласно источнику, еще несколько. В результате, за невыполнение служебных обязательств им была выплачена зарплата и приравненные выплаты примерно в 16 млн драмов

Помимо этого, в течение 2013-2015гг.. и в первом квартале 2016 года на своих приближенных М.П.записал служебные автомобили, состоящие на балансе Службы, для обслуживания которых из средств государственного бюджета и фонда, находящегося в ведении главного исполнителя РА, было выделено 40 миллионов 746 тысяч 500 драмов.

Отмечается также, что занимая должность главы СПИСА, М.П. участвовал в управлении компаниями ИП <Кэтрин Групп>, <Бест Риэлти>, <Кечарис Отель> и ИП <Фрутимакс>, осуществлявшими хозяйственную деятельность, связанную со спонсированием этих организаций путем предоставления привилегий и преимуществ.

<Должностное лицо М.П., в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, с целью сокрытия реального происхождения $1 млн 190 тыс., приобретенных в результате деятельности вышеуказанных компаний, а также неуплаты особо крупных сумм налогов ООО <Кэтрин Групп> и другими аффилированными с ним организациями, придания им легального вида, оформив их как кредит, перевел на банковский счет <Кэтрин Групп>, которые были использованы для обеспечения текущей деятельности компании, в том числе для погашения кредитных обязательств>, - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая с.г. СНБ Армении объявила о задержании 1 тонны кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора. Гигантская партия наркотиков (ее стоимость оценена примерно в 250 млн евро) попала в республику транзитом через Панаму, Италию и Грузию. 24 мая с трибуны Национального Собрания РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что по предварительным данным, получателем кокаина в Армении должна была выступить известная в Армении компания, занимающаяся поставками бананов, владелец которой бывший депутат НС, ныне находящийся в международном розыске (Мигран Погосян - ред.). На следующий день Мигран Погосян распространил заявление, в котором говорилось, что он что лично предупредил директора СНБ о незаконных поставках в Армению крупной партии кокаина.