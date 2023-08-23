Среда, 23 Августа 2023 14:26

АрмИнфо. Медиа-эксперт Самвел Мартиросян выступил с предупреждением о новых видах мошенничества, которые наблюдаются в сети пользователей сайта list.am.

"Вам пишут на Whatsapp, Viber, говорят, что живут далеко, и для отправки товара вам нужно воспользоваться каким-то сервисом. Вам присылают фейковую ссылку <Яндекс>, <Айпост> или какую-то курьерскую службу. Но если вы будете внимательны, посмотрите на адрес сайта, то увидите, что это совсем другой сайт, не настоящий. Если же вы не проявите осторожности, они потребуют данные вашей банковской карты. И тогда пожелайте удачи всем своим деньгам. Если же вы поддались на мошенничество, вам следует заблокировать карту и обратиться в полицию. Но не возлагайте больших надежд на то, что вам вернут деньги", - написал эксперт.