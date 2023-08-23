Среда, 23 Августа 2023 14:03

АрмИнфо.Для партии <Страна для жизни> сотрудничество с правящей в Армении партией <Гражданский договор> является <красной чертой>. Об этом 23 августа в беседе с журналистами заявила один из руководителей партии Мане Тандилян.

Она добавила, что партия не видит оснований и для сотрудничества с <бывшими>, но для сил, приверженных идее развития Армении и Еревана, разделяющих видения <Страны для жизни>, партия будет открыта для обсуждений направлений взаимодействия. Тандилян заметила, что с учетом постоянных нападок со стороны представителей правящей силы на оппозицию, можно сделать вывод о том, что <Гражданский договор> серьезно опасается за свои позиции. <Мой единственный призыв - не переходить <красные линии>, - заявила оппозиционер.

Говоря об Арцахе, она заметила, что во имя его будущего оппозиция намерена осуществить смену власти в Армении. Тандилян заметила, что для сильного Арцаха необходима сильная Армения. Решение нагорно-карабахского вопроса не следует рассматривать в краткосрочной перспективе, необходимо ежедневно работать над его решением, чтобы спустя годы получить желаемый результат. <Для этого очень важно закрыть все двери, за которыми ставится под сомнение международно признанное право народа Арцаха на самоопределение.

Когда говорится о понижении планки статуса Арцаха, то возникает вопрос о том, о чем тогда ведете переговоры? Если бы этими проблемами занимались три года назад, сегодня не было бы той ситуации, с которыми столкнулись народы Арцаха и Армении>, - заявила Тандилян.

Напомним, что партия <Страна для жизни> участвует в выборах в Совет старейшин Еревана, которые пройдут 17 сентября. Избирателям столицы Армении предстоит избрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, выберут мэра Еревана.