Среда, 23 Августа 2023 11:53

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 33-й годовщины принятия Декларации независимости Армении.

В поздравительном послании, как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян напомнил, что 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости Армении.

<Декларация независимости - знаковый документ, который заложил основу нашей сегодняшней государственности. Она была принята на пике начавшегося в 1988 году карабахского движения в условиях царящего в Советском Союзе экономического, политического и идеологического кризиса.

Перед войной 2020 года и особенно после войны я много раз читал и перечитывал текст Декларации. И должен признать, впечатления от послевоенных прочтений несколько отличались от довоенных прочтений.

Критический анализ текста Декларации показывает, что в конечном итоге мы выбрали такой дискурс и его содержание, в основе которого лежит формула, сделавшая нас частью Советского Союза: речь идет о дискурсе конфронтации с региональной средой, который держал нас в постоянных конфликтах с соседями.

Декларацией независимости мы провозгласили ориентир на выход из Советского Союза, но мы также закрыли все пути выхода из Советского Союза. Можно сказать, что принятой в конце 20-го века Декларацией независимости мы приняли формулу, которая в начале 20-го века уже приводила нас к потере независимости.

Сейчас мы не знаем, мы не можем с уверенностью сказать, какими были бы и к чему привели бы другие пути, но наш исторический долг - проанализировать и понять тот путь, который уже пройден. До вступления в должность премьер-министра Республики Армения в 2018 году и после этого я относился к Декларации независимости Армении как к <библейскому посланию>, в то время как Декларация, каким бы фундаментальным документом она ни была, нуждалась и нуждается в глубоком анализе, потому что, тем не менее, это политический документ со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И сейчас, по случаю 33-летия принятия Декларации о независимости, я хочу подчеркнуть, что принятая нашим правительством повестка мира - это повестка независимости, поскольку если у нас будет мир, у нас будет и независимость. До тех пор, пока у нас не будет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона.

Я выбираю независимость, суверенитет, демократию. Гражданин Республики Армения выбирает независимость, суверенитет, демократию>,

- говорится в послании Пашиняна.

Поздравительное послание по случаю 33-й годовщины принятия Декларации независимости Армении направил также президент Республики Армения Ваагн Хачатурян. <Декларация независимости стала основополагающим документом, в котором наш народ заявил о своей решимости осуществить свою извечную мечту о независимой, суверенной и свободной государственности>, - отметил он.

При этом, как отметил президент, независимость - это не абстрактная мечта или конечный пункт назначения, а непрерывный, ежедневный труд, усилия, самоотверженность и творческий процесс. Независимость - идея, не подлежащая обсуждению, а Декларация независимости - вездесущий документ и символ возрождения государственности. Декларация является основой всех Конституций Армении, важнейшим планом организации государственной и общественной жизни нашей страны, где отражены наши первоочередные задачи>, - заявил Хачатурян.