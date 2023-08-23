Среда, 23 Августа 2023 10:57

АрмИнфо.Сотрудниками Службы национальной безопасности раскрыт и предотвращен случай контрабандного ввоза из Ирана на территорию республики крупной партии наркотиков.

Как передает пресс-служба СНБ РА, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что граждане

Армении Х.Х и А.Х вместе с гражданином Ирана, личность которого пока не установлена, спрятали в одном из тайников на межгосударственной трассе Ереван-Ехегнадзор везенную из ИРИ крупную партию наркотических веществ. 20 августа Х.Х и А.Х они попытались вывезти эти вещества на автомобиле "Ваз 217230" в Ереван. Автомобиль был остановлен сотрудниками СНБ РА в районе города Арташат, доставлен на особо охраняемую территорию, где подвергся обыску. В машине был обнаружен наркотик типа "метамфетамин" общим весом около полкило.

В связи с инцидентом в Следственном комитете РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Х.Х и А.Х арестованы. Предварительное следствие продолжается.